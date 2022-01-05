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كورونا توقف العمل في أعلى مصلى معلق بالعالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - في حين يترقب الجميع افتتاح أعلى مصلى معلق في العالم بمكة المكرمة، تجمد العمل بالمصلى وفق أولويات التنفيذ التي أعيدت برمجتها بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث يستأنف العمل به وبقية المواقع حال زوال الجائحة وعودة الدورة الاقتصادية لطبيعتها، وذلك بحسب معلومات لـ»مكة».

ويقع المصلى على جسر يربط بين برجين، مطلان على مشروع مسار، حيث خصصت 50% من مساحته لأداء الصلوات، والباقي خدمات، ويعد المصلى الأعلى على مستوى العالم، ويتمتع بإطلالة بانورامية مباشرة على الكعبة المشرفة، وباتصال بصري وسمعي مع الحرم المكي الشريف، ويقع على ارتفاع 161م، وبمساحة إجمالية تقدر بـ400 م2، ليتسع لأكثر من 200 مصل.

أعلى مصلى معلق بالعالم:


  • 40 م طوله
  • 10 م عرضه
  • 161م ارتفاعه400 م2
  • مساحته الإجمالية 200 مصل سعته

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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