شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 3045 إصابة بكورونا وشفاء 424 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 3045 حالة مؤكدة وتعافي 424 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 109.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 565,482 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 543,553 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل 3 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8886 حالة.

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