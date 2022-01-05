شكرا لقرائتكم خبر سعودي يستلهم فنون النحت من انعكاسات النجوم على رمال «رياض أوايسس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أشكال عدة توحي بتنوع الفنون والمواهب بفعاليات الموسم ومناطقه المتنوعة، احتضنت «أوايسس»، إحدى مناطق موسم الرياض، موهبة سعودية فريدة في رسم المنحوتات الفنية على الكثبان الرملية، حيث نجح المهندس والنحات «ناصر هوساوي» في تشكيل المجسمات واللوحات من خلال الرسم والنحت الكلاسيكي عبر أفكار فنية مستلهمة من عناصر الصحراء، ولياليها المضاءة بالنجوم.

وأشار هوساوي إلى أنه بدأ ممارسة هذه الهواية من دراسته في تخصص الهندسة، قبل أربعة أعوام، وأصبحت شغفه الذي تحول لموهبة حاضرة في المهرجانات الترفيهية والفعاليات المميزة، لافتا إلى أن نحت المجسمات يختلف بحسب اختلاف الطقس والأجواء وفصول السنة، ويعتمد على الواقعية في إبراز الملامح التي تميل للواقع بشكل أكبر، مؤكدا أن مشاركته في موسم الرياض منحته الفرصة للوصول إلى شرائح كبيرة من المجتمع.

وأضاف أن الرسم على الكثبان الرملية له طقوس مميزة تستخلص هويتها من المكان، مبينا أن كل نحات أو رسام يعبر عما بداخله من مشاعر وأحاسيس لاكتمال الرسمة، آملا أن تكون مشاركته بداية طريق نحو العالمية.

وتشير رسومات هوساوي إلى السلام والعطاء، ومخاطبة المشاعر، كما يقدم عروضا حية لمنحوتاته أمام الزوار الحاضرين من خلال إحياء الحفلات الغنائية في «أوايسس» التي لاقت إعجابا لافتا من الزائرين بتنوع الفنون والنحت والرسوم.