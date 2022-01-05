سعودي يستلهم فنون النحت من انعكاسات النجوم على رمال «رياض أوايسس»

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وأشار هوساوي إلى أنه بدأ ممارسة هذه الهواية من دراسته في تخصص الهندسة، قبل أربعة أعوام، وأصبحت شغفه الذي تحول لموهبة حاضرة في المهرجانات الترفيهية والفعاليات المميزة، لافتا إلى أن نحت المجسمات يختلف بحسب اختلاف الطقس والأجواء وفصول السنة، ويعتمد على الواقعية في إبراز الملامح التي تميل للواقع بشكل أكبر، مؤكدا أن مشاركته في موسم الرياض منحته الفرصة للوصول إلى شرائح كبيرة من المجتمع.
وأضاف أن الرسم على الكثبان الرملية له طقوس مميزة تستخلص هويتها من المكان، مبينا أن كل نحات أو رسام يعبر عما بداخله من مشاعر وأحاسيس لاكتمال الرسمة، آملا أن تكون مشاركته بداية طريق نحو العالمية.
وتشير رسومات هوساوي إلى السلام والعطاء، ومخاطبة المشاعر، كما يقدم عروضا حية لمنحوتاته أمام الزوار الحاضرين من خلال إحياء الحفلات الغنائية في «أوايسس» التي لاقت إعجابا لافتا من الزائرين بتنوع الفنون والنحت والرسوم.
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