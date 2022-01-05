«العدل»: 44 ألف صفقة عقارية إلكترونية بقيمة 5.2 مليارات ريال خلال 2021

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى 44 ألف صفقة بقيمة 5.2 مليارات ريال خلال العام المنصرم 2021.

وأصدرت الوزارة ملفًا تعريفيًا بخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، فصّلت فيه متطلبات الخدمة وما يُشترط على البائع والمشتري، إضافة إلى إرشادات عامة حثت المستفيدين على الالتزام بها لإتمام العملية بكل يسر وسهولة خلال 60 دقيقة، موضحةً أن عمليات الإفراع تُقدَّم من خلال بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرةً إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأفادت أن الإفراغ العقاري متاح على مدار الساعة، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، إضافة إلى إتاحتها لخدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، والتحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

يذكر أن وزارة العدل حددت مجموعة من الضوابط لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، تتمثل في ألا تزيد مساحة العقار عن 10000 متر مربع، وأن الحد الأعلى لقيمة الصفقة 20 مليون ريال، إضافة إلى أن الخدمة متاحة للسعوديين من خلال 20 بنكًا محليًا وأجنبيًا.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على الملف التعريفي للخدمة إلى الدخول على الرابط اضغط هنا.