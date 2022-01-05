طيران أديل يدشن أولى رحلاته من الرياض إلى الطائف

الرياض - محمد عبدالله - دشن طيران أديل، اليوم، في الرياض أولى رحلاته المنتظمة من الرياض إلى الطائف غرب المملكة، عبر 4 رحلات يومية في الاتجاهين، رحلتان مجدولتان يومية من وإلى الرياض، ورحلتان يومية قائمة من وإلى الدمام، انطلاقاً من خطة الشركة التوسعية للوصول إلى جميع المناطق والمدن الرئيسة بالمملكة، وذلك بحضور مدير التسويق بطيران أديل سهيل الغامدي ومدير تطوير حركة الطيران بشركة مطارات الرياض زيد مسلم وعدد من ومنسوبي المطار، وبمشاركة مجموعة من الركاب المسافرين على متن الرحلة ونخبة من الإعلاميين.

يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق العديد من البرامج والفعاليات السياحية والترفيهية في المملكة، كما يشهد طلباً متزايداً على الرحلات الجوية من وإلى مختلف مناطق المملكة، لخدمة المواطنين والمقيمين في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية من خلال زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية القادمة والمغادرة بما يسهم في تنمية حركة السفر بالربط بينها برحلات جوية يومية وبأسعار مناسبة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم أهمية مدينة "الطائف" عروس المصايف التي تعد نجمة مضيئة في غرب المملكة، منوهاً بمكانتها السياحية والثقافية والتاريخية المتميزة كأحد الوجهات الرئيسة داخل المملكة، إلى جانب قربها من المشاعر المقدسة وكونها بوابة مكة المكرمة الشرقية لقاصدي الحج والعمرة، مشيراً إلى أن الطائف تشهد مشاريع تنموية ضخمة تسابق الزمن في شتى المجالات، ستؤهلها بجدارة لتصبح واجهةً سياحية ووجهة استثمارية متقدمة، مبيناً أن طيران أديل أولى اهتماماً كبيراً لخدمة جميع مناطق المملكة والإسهام في دفع عجلة التقدم والتنمية.

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