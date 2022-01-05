استشاري يكشف عن السبب الرئيس في تخفيف الضغط على القطاع الصحي

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري إنه لا يوجد إنكار من أي جهة لأهمية اللقاحات.

وأوضح باهبري، في تصريحات لقناة «العربية»، أن دور التطعيم وأهميته تظهر في ثلث تلك الحالات، حتى وإن ارتفعت نسبة الإصابات إلا إنها إصابات خفيفة، لا تحتاج تفاعلًا كبيرًا من القطاع الصحي وبإمكان المصابين أن يكونوا بأمان وهم في منازلهم مع المتابعة الصحية.

وقال: في بريطانيا وصل عدد الحالات اليومية بإصابات كورونا لأكثر من 120 ألف إصابة ومازالت أعداد الأشخاص اللي يدخلون العناية المركزة قليلة، أقل من الألف.

وتابع: في الماضي كنا نقول إنه يحتاج نسبة 5% من المصابين الدخول إلى العناية المركزة ولكن الآن مع ارتفاع الحالات في المملكة إلا إنه نسبة قليلة جدًّا هي التي احتاجت العناية وهنا تظهر فاعلية اللقاحات.

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