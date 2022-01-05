شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يستنكر جريمة إحراق مليشيا الحوثي لمنازل المواطنين بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات جريمة إحراق مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران أكثر من (40) من منازل المواطنين في قرى (الطائف، مركوضة، الشجيرة، النخيلة) الواقعة جنوب مدينة الحديدة.

وأوضح أن تدمير مليشيا الحوثي الإرهابية منازل المواطنين في قرى جنوب مدينة الحديدة، امتداد لجريمة تدميرها آلاف المنازل للرافضين لانقلابها من قيادات الدولة والمشائخ والسياسيين والإعلاميين والعسكريين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتهجير أسرهم قسريا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وطالب "الإرياني" الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة الإرهابية النكراء، مضيفا "نطالب المجتمع الدولي بالعمل على تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب".