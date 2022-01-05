شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يستعرض خدمات المرصد الوطني للعمل بصندوق الموارد البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -الجامعة حريصة على أن لا تنتهي علاقة الخريج بالجامعة

- هناك قدر كبير من مهامنا تبدأ بعد تخرج الطلاب من الجامعة

استضافت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل اليوم الأربعاء ممثلة بمركز الخريجين والتنمية المهنية وفداً من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش والمدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة الجميلي وعدد من ممثلي هدف، حيث قدموا ندوة تعريفية عن المرصد الوطني للعمل وخدماته بصندوق تنمية الموارد البشرية، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، فهد الحربي ومديرة المركز، أماني البحر ، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام الدكتور طفيل اليوسف ، وعدد من عمداء وعميدات الكليات.

وذكر رئيس الجامعة، الربيش بأن الجامعة حريصة على أن لا تنتهي علاقة الخريج بالجامعة وأن هناك قدر كبير من مهامنا تبدأ بعد تخرج الطلاب من الجامعة وتركهم مقاعد الدراسة فالاهتمام بهم ومعرفة أين يتوجهون في التوظيف مهم جدا ، وهذه بعض المعلومات التي يوفرها المرصد الوطني للعمل ومثل هذا اللقاء يوفر معلومات عن الخريجين بعد التخرج من خلال المرصد بشكل عام، وبالتالي سينعكس على ممارستنا في الجامعة على طلابنا وخريجينا مثمناً حضورهم ليشاركونا معلوماتهم وإيضاح العديد من الجوانب التي تهم الجامعة بهذا الجانب .

من جانبها ذكرت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية الدكتورة أماني البحر، بأن الهدف من هذه الندوة هو تعريف عمداء الجامعة على كافة خدمات المركز.

ثم قدمت الدكتورة البحر نبذة تعريفية عن التوظيف في المركز وما يقدمه من خدمات واهداف تخدم خريجي الجامعة، ونوهت إلى ان المركز يسعى لدعم خريجي الجامعة وتقديم برامج نوعية لرفع كفائتهم وتهيئتهم لسوق العمل، كمـا تهـدف برامج المركـز إلى استدامة التواصل مع الخريجين وإرشادهم المهني، كما يسعى المركـز أن يكـون أحـد أبـرز مراكز الخريجين في جامعات المملكة، ويعتبر مركز الخريجين والتنمية المهنية شريكا أساسيا وموردا أساسيا لمجتمع جامعة الإمام عبد الرحمـن بن فيصـل فـي البرامج والسياسات والممارسات المتعلقة بالخريجين.

ويسعى المركـز نحـو الالتزام بالتميز في جميع مع جميع الشركاء؛ للوصول إلى النجـاح مـن خـلال سعيه الدؤوب نحـو تحقيق الأهداف.

ولفتت الدكتورة البحر إلى مشاريع المركز والتي ذكرت منها التعاون والتكامـل بيـن الجامعة والخريجيـن فـي تطوير الخدمـات واستدامة التواصـل، وتطوير أنشطة التنمية المهنية لخريجي الجامعة، بالإضافة إلى وجود محتوى الكتروني تفاعلي موجه للخريجين، وتطوير معارف الخريجين بالمواقع المهنية العالمية وأهميتها ودورها في التوظيف والتسويق لخريجي، الجامعة لمواءمتهم مع سوق العمل.

ثم تناول المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة الجميلي هدف مسيرة المرصد الوطني للعمل بكافة جوانبه ومهامه واستراتيجياته، والبنية التحتية للمرصد واستعراض نماذج التشغيل والشراكات بين الجامعات والمنتجات والخدمات الحالية وتنمية المنتجات ومؤشرات سوق العمل ولوحة المؤشر للسوق السعودية والمبادرات المعرفية والدراسات.