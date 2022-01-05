51 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية.. وتسجيل 109 حالات حرجة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن زيادة في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 109 حالات، بزيادة 13 حالات عن العدد المسجل أمس الثلاثاء وهو 96 حالة، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 51 مليون جرعة لقاح كورونا.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 565482 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 424 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 543553حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8886 حالة.

وأكدت الصحة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 51709967 جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.