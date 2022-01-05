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«الصحة»: إصابات كورونا تتجاوز الـ 3 آلاف خلال الـ24 ساعة الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى  565482 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 424 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 543553حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8886 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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