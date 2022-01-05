الأرصاد: أتربة مثارة في المنطقة الشرقية والمدينة.. وضباب بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، لهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وتكون الضباب على معظم مناطق المملكة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في تويتر، إلى أنَّ المنطقة الشرقية والمدينة المنورة ستشهد أتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية، ولكن الرياض وتبوك ستشهد حالة من الضباب.

الطقس في المنطقة الشرقية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بأن المنطقة الشرقية، الأحساء، الجبيل، الدمام، الظهران، القطيف، النعيرية، بقيق، حرض، رأس تنورة، قرية العليا ستشهد أتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.

تنبيه -

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الطقس في المدينة المنورة

لفت المركز الوطني للأرصاد، إلى أن المدينة المنورة، النهد، وادي القرع، ستشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.

الطقس في مكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى أن مكة المكرمة، ثول، جدة، رابغ، ستشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.

الطقس في منطقة تبوك

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة تبوك، البدع، تيماء، جبل اللوز، حالة عمار، علقان، ستشهد ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية.

الطقس في منطقة الرياض

أشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن البجادية، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الزلفي، المجمعة، المزاحمية، حوطة بني تميم، رماح، ستشهد ضباب وتدني في مدى الرؤية.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تكون السماء غائمة الى غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق, ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل، القصيم والرياض كذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف متوسط الموج.

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