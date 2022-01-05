بعد إعلان صدور نتائج الأهلية للدورة 50 لشهر يناير 2022.. حساب المواطن يتصدر ترند جوجل

الرياض - محمد عبدالله - تصدر حساب المواطن، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» اليوم الأربعاء، بعد إعلان صدور نتائج الأهلية للدورة 50 لشهر يناير 2022.

كما حدَّد برنامج حساب المواطن الحلول المتبعة في حال وجود دفعات مرفوضة من الحساب البنكي للمستفيد، موضحًا الإجراءات المطلوبة في حال كان هناك دفعة حالتها مدفوعة؛ لكنها لم تصل إلى حساب المستفيد.

وأوضح حساب المواطن عبر موقعه الإلكتروني أنَّ الدفعة المرفوضة تعني: «تم تحويل مبلغ الاستحقاق ولكن لم يتم إيداعه لحساب المستفيد بسبب وجود مشكلة في الحساب البنكي».

حلول الدفعات المرفوضة

وتابع حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الحل الأول يتمثل في:

1مراجعة البنك لحل المشكلة المتعلقة بالحساب الجاري.

2-أدخل لحسابك ثم الدفعات المالية.

3-اضغط على تأكيد الحساب البنكي.

أما الحل الثاني لحل مشكلة الدفعات المرفوضة يتمثل في:

1-قم بتغيير الحساب البنكي في البوابة الإلكترونية.

2-الدخول للحساب من خلال تفاصيل الطلب، وبيانات الحساب الجاري.

3-ستصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال عند التحقق من صحة الآيبان الجديد.

الدفعات التي لم تصل إلى الحساب البنكي

وأضاف حساب المواطن عبر موقعه الإلكتروني أنَّ في حال كانت هناك دفعة حالتها مدفوعة؛ لكنها لم تصل إلى الحساب البنكي للمستفيد، فيجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب المستفيد والضغط على «حالة الاستحقاق»

اضغط أيقونة «تقديم شكوى على الدفعة الحالية».

أو اضغط على اضغط لمشاهدة الدفعات السابقة في حال رغبتك تقديم شكوى على دفعات سابقة.

3-الضغط على «تقديم شكوى» على الدفعة المحددة.

4-قم باختيار نوع الشكوى «دفعة لم تستلم».

5- سيظهر لك التالي:

-تعريف المرفقات المطلوبة وهي «كشف حساب».

-أيقونة «استعراض الملف».

6-اضغط على أيقونة «استعراض الملف» لإرفاق «كشف الحساب».

7- اضغط إرسال الشكوى لإكمال الإجراء.

الفئات المستثناة من الدخل الشهري

كما كشف برنامج حساب المواطن عن المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري في برنامج حساب المواطن.

وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر موقعه الإلكتروني على تويتر، أنه لا يحتسب ضمن الدخل الشهري أو مصادر الدخل الأخرى كلا من:

1- المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج.

2- المساعدات التي تُصرف في حالة الكوارث.

3- الصدقات.

5.5 مليون خدمة في 2021

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، أن البرنامج أنجز ( 5.5) مليون خدمة في عام 2021م.

وأضاف المتحدث الرسمي –عبر حسابه على تويتر- أن خدمة صوتك مسموع تلقت (366) ألف طلب خلال 2021م، أما مركز الاتصال بالبرنامج فقد تلقى (1.6) مليون مكالمة مستلمة.

وتابع أن البرنامج تلقى (15) ألف طلب تقني، و(627) ألف طلب عبر تويتر، وأن طلبات الأهلية والاستحقاق بلغت (2.7) مليون طلب، فيما تم التحقق من (250) ألف مستند.

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن يوضح كيفية حل مشكلة عدم صرف الدعم