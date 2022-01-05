وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم القبض على المتهمين بتهريبها واستقبالها وهم (35) متهماً، بينهم (27) مواطناً و(8) مخالفين لنظام أمن الحدود (7) من الجنسية اليمنية و(1) من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 2.8 مليون قرص إمفيتامين و627 كيلو جراماً من الحشيش و28 طناً و946 كيلوجراماً من القات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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