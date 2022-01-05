شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 7 أشخاص سرقوا شاحنات ومعدات ثقيلة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (7) أشخاص، (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومخالفان لنظام العمل من الجنسية السودانية، سرقوا شاحنات ومعدات ثقيلة ومركبات وتعديل هياكلها وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، متخذين من ورشة صناعية ومنطقة صحراوية في مدينة الرياض موقعين لارتكاب جرائمهم، ضبط فيهما (30) شاحنة و(3) مركبات مسروقة ومعدّات وحاويات لتخزين قطع الغيار المفككة، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.