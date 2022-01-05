شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موقع مخالف لضغط وتدوير الصناديق الكرتونية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة جدة أمس, موقعاً بحي السرورية استغله مخالفون لضغط وتدوير الصناديق والعلب الكرتونيّة, وجرى مصادرة أكثر من 60 طناً من المضبوطات على مساحة إجمالية تقدر بعشرة الآف متر مربع, كما باشرت موقعاً آخر بحي الجوهرة استخدم للردم والتسوية بطرق غير نظامية. وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن جهودها في تعقب مصادر التشوه البصري ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية, وذلك للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.