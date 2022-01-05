شكرا لقرائتكم خبر عن «المعارض والمتاحف» و«مجمع الملك عبدالعزيز» يبحثان أوجه تطوير الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت وكالة المعارض والمتاحف اجتماعاً مع وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، لمناقشة أوجه التطوير، ترأس الاجتماع وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر الزهراني، حيث جاء الاجتماع التنسيقي مع مساعد وكيل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس فارس المطرفي لمناقشة مجالات تطوير الخدمات المقدمة للزائرين .

وجرى خلال اللقاء التباحث حيال آلية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة، ومناقشة المقترحات التي تسهم في تطوير الوكالتين .

حضر الاجتماع الوكيل المساعد للمعارض والمتاحف الأستاذ سطام المطرفي، و مدير معرض عمارة الحرمين الشريفين الأستاذ بندر الشهري.