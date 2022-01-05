6 معلومات عن خدمة الرعاية المنزلية المقدمة من مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

الرياض - محمد عبدالله - نشر الحساب الرسمي لـ مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إنفوجراف، يضمن تعريفًا مبسطًا عن خدمة الرعاية الصحية المنزلية.

وكتبت المستشفى خلال تغريدتها: «تعرف على خدمة الرعاية الصحية المنزلية نهتم بك وأنت في بيتك».

وكشفت المستشفى عددًا من ملامح خدمة الرعاية المنزلية، جاءت كالآتي:

. صرف ملزمة طبية متكاملة.

. دراسة حالة المريض النفسية وتقييم البيئة المقيم بها.

. الرعاية الطبية المتكاملة، كغيارات الجروح وقياس الضغط والسكر.

. صرف الأجهزة الطبية.

. يتكون الفريق الطبي من طبيبين وممرضة، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي تغذية، وأخصائي اجتماعي.

. الزيارة العلاجية تتكون من 3 فرق طبية، و8 زيارات في اليوم لكل فريق مجملها 24 زيارة.

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