«التحالف»: تدمير مخزنين للطائرات المسيّرة وورشتين للتجميع والتفخيخ في صنعاء

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف دمرت اليوم، مخزنين للطائرات المسيّرة بمعسكر ضبوه، وورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة بمعسكر الفرقة الأولى مدرع.

وأكد المالكي اتخاذ قوات التحالف لإجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وكان متحدث التحالف أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة، وطالب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدًا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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التحالف: بدء تنفيذ ضربات جوية في صنعاء استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيرة