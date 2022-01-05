صاحب مسيرة قضائية حافلة.. وفاة عضو هيئة كبار العلماء صالح اللحيدان

توفي قبل قليل رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وذلك عن عمر 90 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت أسرة اللحيدان نبأ وفاته عبر حسابها في موقع "تويتر"، وقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية بوفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان. رحمه الله رحمة واسعة. والصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض.

يذكر أن الشيخ صالح اللحيدان ولد في مدينة البكيرية في منطقة القصيم عام 1931، وتدرج في عدة مناصب منها عضو في هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها وعضو في رابطة العالم الإسلامي ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا.

وتخرج اللحيدان في كلية الشريعة في الرياض عام 1959، وعمل سكرتيرا للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية السابق في الإفتاء بعد تخرجه، إلى أن عين عام 1963 مساعدا لرئيس المحكمة الكبرى في الرياض، ثم صار رئيسا للمحكمة عام 1964.

وحصل على رسالة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 1969 واستمر رئيسا للمحكمة الكبرى إلى أن عين عام 1970 قاضي تمييز وعضوا في الهيئة القضائية العليا.

وفي عام 1982 عين رئيسا للهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى، واستمر في ذلك نائبا لرئيس المجلس في غيابه إلى أن عين عام 1992 رئيسا للمجلس في الهيئة العامة والدائمة. وهو أيضا عضو في هيئة كبار العلماء منذ إنشائها عام 1971 وعضو في رابطة العالم الإاسلامي وكان له نشاط في مجلة الراية الإاسلامية ومديرها ورئيس تحريرها وله دروس في المسجد الحرام تذاع، وفتاوى في برنامج "نور على الدرب"، وله محاضرات وندوات ومشاركة في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.