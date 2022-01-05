شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | التحالف: نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة استجابة لتهديد المسيّرات من صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه قام بتنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية في صنعاء، وذلك استجابة لتهديد إطلاق الطائرات المسيّرة من قبل الميليشيا الإرهابية المدعومة إيران.

وأوضح التحالف أنه تم من خلال الضربات المشروعة تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة بمعسكر الفرقة الأولى مدرع، بالإضافة لتدمير مخزنين للطائرات المسيّرة بمعسكر ضبوه.

وأكد التحالف أن اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.