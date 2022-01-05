شكرا لقرائتكم خبر عن بحث الشؤون الإغاثية مع سفير إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، بمقر المركز أمس، مع سفير جمهورية إثيوبيا لدى المملكة، لينتشو إيلي باتي، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأشاد السفير لينتشو باتي بالأعمال التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب والدول المنكوبة كافة، وعمله الإنساني المميز، معبرا عن شكره وتقديره لما قدمته المملكة عبر المركز من مساعدات لإثيوبيا، التي جسدت عمق العلاقات بين البلدين.