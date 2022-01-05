شكرا لقرائتكم خبر عن مركز إستراتيجي للأبحاث النسائية بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، إنشاء «المركز الإستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية»؛ بهدف الارتقاء بالخدمات النسائية وتطويرها في المسجدين الحرام والنبوي.

وأوضح أن المركز سيعمل على رصد أبرز الإنجازات والخدمات النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات، والإسهام في إيجاد العديد من المبادرات والبرامج النوعية، مؤكدا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي تحرص على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين، وتمكينها من خدمة القاصدات في العديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية. يذكر أنه في أواخر العام المنصرم أصدر مجلس القضاء الإداري قراره بإنشاء محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض، بوصفها واحدة من أهم نقاط التحول طوال مسيرة القضاء الإداري بالمملكة.