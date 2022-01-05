شكرا لقرائتكم خبر عن 234 جولة تغلق 14 منشأة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 234 جولة على المنشآت التجارية والغذائية بوسط الدمام، عن إغلاق 14 منشأة مخالفة، للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

وذكر رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري أن البلدية كثفت الجولات الرقابية والحملات التوعوية على كافة المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، وفقا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، بتشديد الرقابة وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية في كافة الأسواق ومنافذ البيع، والتقيد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا» وتطبيق «توكلنا».

وأكد «الشمري» استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية، وكذلك متابعة تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل مبادرة «ممتثل»، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة، لضمان سلامة الأغذية، داعيا الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940 لمعالجتها.