شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الحضور بـ 4 مدارس في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر لـ ”الخليج 365”، عن إغلاق 4 مدارس بالرياض، وتعليق الدراسة حضوريا بها، على أن تتم مواصلة الجداول الدراسية «عن بعد» عبر منصات التعليم، وذلك بعد رصد حالات لفيروس « كورونا » في تلك المدارس.

وأكدت المصادر لـ ”الخليج 365”، أن سلامة الطلاب والطالبات، وهيئة التدريس خط أحمر لا يمكن التغافل عنه.

وكانت ”الخليج 365” نشرت في وقت سابق أن وزارة التعليم منحت الجامعات السعودية صلاحية تعليق الدراسة في حال رصد أي بؤر لتفشيات فيروس كورونا لتعزيز الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات.

وتضمنت الصلاحيات وضع كافة التدابير والإجراءات لضمان سير العملية التعليمية في الجامعات بكل أمن وسلامة، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي تحقق السلامة للجميع.

كما منحت الوزارة مديري المدارس صلاحية التعليق بعد التأكد من عدد الإصابات المؤكدة من خلال الصلاحيات الممنوحة لمدير المدرسة في تطبيق توكلنا ومعرفة عدد الإصابات، بالتنسيق مع إدارات التعليم والقطاعات الصحية في المحافظة لضمان سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس والجامعات.