شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: تكامل المجالس البلدية والأمانات ينتج خدمات متميزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالجهود، التي بذلتها المجالس البلدية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم والتكامل مع الأمانات لتقديم خدمات متميزة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، يرافقه أعضاء المجلس، بمناسبة انتهاء أعمال المجلس، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، قدم رئيس المجلس البلدي لسمو أمير المنطقة الشرقية الشكر والتقدير على ما لقيه المجلس من دعم ومساندة خلال فترة تكليفه.