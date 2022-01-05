شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف منسوبي «حرس الحدود» بأدوات الصيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ورشة عمل بعنوان «مواسم الحظر وأدوات الصيد المحظور استخدامها في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية في الخليج العربي».

وقال مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري: إن ورشة العمل تطرقت إلى العديد من النقاط، منها التعريف بفوائد مواسم الحظر، وأنواع الأسماك المستهدفة بموسم الحظر، وفترات المنع لكل نوع، وكذلك تعريفهم بأنواع الشباك الممنوعة، وأسباب المنع، وأنواع القراقير المستخدمة من قبل الصيادين، إضافةً إلى عرض عينات من الشباك المخالفة، والشباك النظامية من قبل المحاضرين.

ولفت إلى أن الورشة شارك فيها أكثر من 25 موظفًا من منسوبي قطاع حرس الحدود بالقطيف، وشملت المراكز التابع لها، القطيف، ودارين، والزور، والمزروعية، مقدمًا شكره إلى قيادة حرس الحدود بالقطيف على تعاونهم المستمر مع المركز، من ناحية إصدار التصاريح، وضبط المخالفين، وتعاون القطاع بتنظيم عملية الصيد وتطبيق الأنظمة بما يخص مواسم الحظر.