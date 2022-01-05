شكرا لقرائتكم خبر عن الزهور الشتوية تزين الميادين وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، تغذية الجزر الوسطية والميادين بزهور الموسم الشتوي وذلك ضمن الجهود المستمرة بتزيين المرافق البلدية والطرق الرئيسية، وذلك ضمن مبادرة «مدينتي أجمل والزهور تزهو».

على جانب آخر، كثفت البلدية جهودها لتحرير مواقع متعددة من تجمع المياه من الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية داخل الأحياء الناتجة من الأمطار التي هطلت على المنطقة الشرقية، مطالبةً المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن الطوارئ وتجمعات المياه والاتصال عبر مركز البلاغات 940.