تصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر.. و«الحياة الفطرية» يعلن المواعيد والشروط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن بدء فترة تصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر على أن تتوافق الطلبات مع الاشتراطات والضوابط المحددة لذلك.

وتبدأ فترة السماح تصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر من اليوم الثلاثاء، وحتى 4 أبريل المقبل، على أن يتم تقديم الطلبات عبر خدمة إصدار شهادات الملكية في منصة فطري.

جاء ذلك تطبيقا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها ولاتاحة فرصة لملاك تلك الصقور لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع النظام واللائحة ولمساعدتهم والتسهيل عليهم في إصدار التراخيص أو الجوازات مستقبلا.

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