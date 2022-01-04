هل تعتبر الأبراج علمًا؟.. أستاذ علم النفس بجامعة الإمام يحسم الجدل

الرياض - محمد عبدالله - أكد رئيس قسم علم النفس بجامعة الإمام، إبراهيم الحكمي، أن الأبراج ليست علمًا، مشيرًا إلى أنها تخاريف يصدقها بعض الناس بسبب شعورهم بالقلق.

وقال الحكمي في تصريحات لقناة روتانا: «الأبراج تخاريف وأبعد ما تكون عن العلم، ومكتوبة بشكل عائم تنطبق على كل الأشخاص».

وأضاف: «يمكن لأي شخص قراءة الأبراج،خصوصًا الأشخاص غير المتعلمين، وحتى في بعض الأشخاص المتعلمين يلجئون إليها لشعورهم بالقلق بحجة معالجة هذا الشعور».

وتابع: «الهدف من الأبراج هو الفكاهة ولكن بعض الناس أخذوها على محمل الجد ولكنها ليست بعلم أبدًا، لأنها لا يوجد بها أي بنية معرفية».

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