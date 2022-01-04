«التعاون الخليجي» يبحث مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي ضمان حركة الملاحة في الخليج

الرياض - محمد عبدالله - أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال اجتماع الحجرف، بالفريق بحري شارلز برادفورد كوبر، قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، عبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج العربي.