متحدث «الصحة» عن ارتفاع الإصابات بكورونا: الأهم أخذ جرعات اللقاح

الرياض - محمد عبدالله - شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، على ضرورة الحصول على جرعات اللقاحات لفيروس كورونا، مشيرًا إلى عدم الاكتراث بعدد الحالات المسجلة.

وقال العبد العالي، في تصريحات للقناة السعودية: «الأهم هو أخذ الجرعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وليس متابعة عدد حالات فيروس كورونا».

وأضاف: «ارتفاع عدد الحالات بفيروس كورونا ليس في السعودية فقط، لكن في العالم أجمع، وقلقنا اليوم هو من لم يحصلوا على لقاحات كورونا».

وكان العبدالعالي، قد قال، في وقت سابق، إننا سنواصل نفس الإجراءات الاحترازية في حياتنا لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع «العبدالعالي»، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أنه من المتوقع «مع حالات الإصابة بالفيروس»، أن تكون الأعراض يسيرة لمن سبق تحصينه باللقاحات المضادة؛ بحيث لا تستلزم حالته رعاية صحية مكثفة.

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