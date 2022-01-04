حالة مطرية تبدأ الإثنين ورفحاء تدخل دائرة الصفر مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة مطرية جديدة تؤثر في معظم مناطق المملكة، وقال المركز إن الحالة المطرية تبدأ الإثنين المقبل، على معظم مناطق المملكة. وتشهد معظم مناطق المملكة حالياً أجواءً شتوية يصحبها انخفاضٌ في درجات الحرارة مع أمطار متفرقة وثلوج بعدة مواقع.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلى 10 أرقام لكميات هطول الأمطار المسجلة في المحطات المناخية من الحالة المطرية الأخيرة حيث جاء وادي زيد في عسير أولا بكمية 85 ملم ثم تنومة بـ74 ملم ثم الفزعة الشمالية بـ54 ملم. وأوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية الحالية قد تنتهي غدا، و تنحصر الأمطار في أجزاء محدودة من الربع الخالي وعسير وجازان والإمارات وعمان. وأوضح خبير الطقس الدكتور عبدالعزيز الحصيني أن الطقس سيكون سماء صحو عدا مكة تميل إلى البرودة شمالا بينما معتدلة في جازان. والأمطار متوقعة على أقصى جنوب الرياض والشرقية وأجزاء من الأمارات عمان من خفيفة لغزيرة وأجزاء محدودة من مناطق نجران وجازان وعسير.

وتوقع الحصيني أن يوافق دخول الشولة هذا العام تقدم رياح أصلها قطبي باردة تؤدي الى سقوط بعض الثلوج على تركيا،وأقصى شمال العراق، وتكون بداية الإنخفاض على الشمالية والمدينة والوسطى فالشرقية ،ومن المتوقع أن تؤثر على الغربية بما فيها مكة وجدة، مع رياح نشطة. وسجلت طريف أمس أقل درجات الحرارة بصفر مئوية، فيما سجلت سودة عسير 3 درجات مئوية لليوم الرابع على التوالي.

وأدى انقلاب شاحنة أمس على طريق ظهران الجنوب نجران إلى إغلاق الطريق لبعض الوقت، وذلك بعد أن فقد السائق السيطرة على الشاحنة بسبب هطول الأمطار، حيث تم مباشرة الحادث من قبل مرور ظهران الجنوب وبتعاون مع عدة جهات تم إزاحة الشاحنة من على الطريق، دون وقوع إصابات تذكر، وعادت حركة السير إلى وضعها الطبيعي.