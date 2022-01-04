إقرار نظام حقوق كبير السن

وافق مجلس الوزراء في جلسته، أمس، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام حقوق كبير السن ورعايته، ويؤكد النظام أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية. كما شددت المادة السادسة منه على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، كما توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقاً للمادتين السابعة، والثامنة من مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

الخطاب الملكي

وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين شكره لمجلس الشورى على جهوده في الاضطلاع بالاختصاصات والمهام المسندة إليه، مجددا التأكيد على استمرار نهج الدولة الذي سارت عليه منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز آل سعود، في العمل بشريعة الإسلام واتخاذ مبدأ الشورى منهجا للحكم.

وقدر أعضاء مجلس الوزراء في هذا السياق، ما اشتمل عليه الخطاب السنوي لخادم الحرمين لدى افتتاحه أعمال السنة (الثانية) من الدورة (الثامنة) لمجلس الشورى، من مضامين ورؤية شاملة عكست الثوابت الراسخة لتحقيق النماء والازدهار والتقدم داخلياً في مختلف الميادين وفق (رؤية 2030)، ومواقف المملكة الخارجية حيال الأوضاع السياسية والاقتصادية والقضايا الراهنة، وجهودها في تعزيز السلم والأمن بالمنطقة والعالم، والوقوف إلى جانب الدول الأقل دخلاً والمنكوبة واللاجئين والمتضررين.

المباحثات الدولية

واستعرض المجلس إثر ذلك، مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، الرامية لتوطيد أواصر التعاون المشترك، والعمل نحو الارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى مجالات أشمل.

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تناول عددا من الموضوعات ومستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها؛ بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.

تطورات كورونا

وتابع المجلس، تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه، ومجموعة من التقارير عن أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة محلياً وعالمياً، وأعمال التقييم المستمر للإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم، مؤكداً على الجميع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية كافة، والمسارعة لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

التباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الإعلامي.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة واليابان للتعاون في مجال البيئة.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وسلطنة عُمان في مجال تشجيع الاستثمار.

التباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.

التباحث مع منظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية والمنظمة.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وروسيا في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب.

الموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته.

تطبق وزارة الرياضة الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة للوزارة، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة.

الموافقة على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده.

تعيين فيصل بن فاضل الإبراهيم، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والفريق سليمان بن عبدالله العمرو، والدكتور سعد القصبي، ومحمد الدهام، من المختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية لعام مالي سابق.

الترقيات والتعيينات

ترقية هشام بن عبدالعزيز بن سيف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (15) بوزارة الدفاع.

ترقية خالد بن محمد بن الحامد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (15) بالمديرية العامة للجوازات.

ترقية سعود بن عبدالله المزروع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (15) بوزارة الحرس الوطني.

ترقية عبدالعزيز بن عبدالله الصلال إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (15) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ترقية محمد بن سعد العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (14) بالأمن العام.

ترقية عايض بن عبدالله البقمي إلى وظيفة (مدير عام المراجعة الداخلية) بالمرتبة (14) بالأمن العام.

ترقية خالد بن حمود البقمي إلى وظيفة (أمين عام مجلس المنطقة) بالمرتبة (14) بإمارة مكة المكرمة.

ترقية عبدالله بن عواض المطيري إلى وظيفة (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة (14) بوزارة الحرس الوطني.

تعيين علي بن صالح العتيبي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ترقية صالح بن عبدالعزيز الراشد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (14) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ترقية فهد بن عبدالله الزهرة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (14) بالنيابة العامة.

ترقية عبدالله بن هندي البقمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (14) بالنيابة العامة.