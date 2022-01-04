تسجيل 2585 إصابة بكورونا وتعافي 375 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 2585 حالة إصابة مؤكدة وتعافي 375 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 96 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 562,437 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 543,129 حالة، فيما سجلت حالتا وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8883 حالة.

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