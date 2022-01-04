1.4 مليون مستفيد من الرعاية الصحية الأولية بالطائف

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وبينت الصحة أن عدد مراجعي عيادات الأمراض المزمنة بلغ 17,908، وعدد مراجعي عيادات الأسنان 148,834، فيما استقبلت عيادات التطعيم 170,724مراجعا، والصحة المدرسية 10,104 مراجعين، لافتة الانتباه إلى أنه خلال الفترة نفسها استقبلت عيادات طب الأسرة 506,582 مراجعا، وفي العيادات العامة 181,832 مراجعا، فيما توزعت باقي الأعداد على العيادات الأخرى، مثل عيادة الباطنة وعيادة متابعة الحوامل وغيرها من العيادات.
وبينت الصحة أن 21 مركزا صحيا حصلت على شهادة اعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، مشيرة إلى أن 4 مراكز صحية تعمل بنظام الرعاية الممتدة، و3 أخرى تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات الصحية الباردة، لتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات العامة في المحافظة.
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