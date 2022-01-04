مركز استراتيجي يرتقي بالخدمات النسائية في الحرمين الشريفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن إنشاء «المركز الاستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية»، بهدف الارتقاء بالخدمات النسائية وتطويرها في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين وتمكينها من خدمة القاصدات في عدد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية.

إلى ذلك دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مرصد المرأة في الحرمين الشريفين، بحضور الأميرة نورة بنت فهد بن مقرن.

وجرى خلال التدشين عرض فيلم يستعرض أبرز الجهود والخدمات التي تقوم بها المرأة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وفيلم تعريفي قصير عن مرصد المرأة في الحرمين الشريفين.

وأشاد السديس بدور المرأة الفعال في خدمة الحرمين الشريفين، حيث قامت المملكة على دعم المرأة وتمكينها في الدفع بعجلة التنمية والتطور، كما تعد المرأة عنصرا مهما في تحقيق رؤية المملكة والإسهام في المزيد من التطور والازدهار.

ويهدف المرصد إلى أن يكون مصدرا موثوقا لجميع البيانات والمعلومات الداعمة لدور المرأة في الحرمين الشريفين، ومرجعا لصناع القرار من خلال بناء قياس مؤشرات دور المرأة التنموي والقيادي.

أبرز مهام المركز:

