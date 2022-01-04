الشورى يطالب «السياحة» بدراسة أثر الجائحة على مرافق الإيواء في مكة والمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس وزارة السياحة بتكثيف جهودها في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتوافق مع مستوى تصنيفها، داعيا في قراره الوزارة بتطوير سياسات وآليات توظيف تضمن التوازن بين الجنسين، وخلق بيئة عمل تشاركية، بما ينسجم مع احتياجات الوزارة من التخصصات من جهة، ومخرجات التعليم من جهة أخرى.

وصوت في ذات القرار بالأغلبية على مطالبة وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك.

استقطاب الكفاءات

ودعا المجلس الوزارة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أثر الجائحة على مرافق الإيواء في مكة والمدينة المنورة وعمل ما يلزم لتمكينها من الوفاء باحتياجات ضيوف الرحمن.

عقب ذلك أصدر المجلس قرارا آخر خلال جلسته طالب فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون بتوسيع جهودها في التخطيط لقطاعات الهيئة الإنتاجية والفنية والموارد البشرية، وإجراء الدراسات الذاتية لتطوير قطاعاتها الحيوية، داعيا في قراره الهيئة بالعمل على بناء شراكات مع كليات وأقسام الإعلام بالجامعات السعودية في مجال التدريب التعاوني واستقطاب الكفاءات في ميدان الإعلام الدولي.

وشدد المجلس في ذات القرار على الهيئة بزيادة التعاون بين قناتي «القرآن الكريم» و»السنة النبوية» التلفزيونية، وبين إذاعة «نداء الإسلام» وإذاعة «القرآن الكريم» لتطوير برامجها بمنتجات رقمية والبث عبر تقنية «البودكاست»، مؤكدا في قراره على دعم جهود الهيئة في إيجاد بدائل لرفع إيراداتها من خلال تأجير الأصول والاستوديوهات والتجهيزات الفنية وتوظيف الإيراد لإنتاج البرامج والمسلسلات ذات الجذب الجماهيري التي تعزز القيم والأخلاق والوحدة الوطنية وتظهر مكانة المملكة عربيا وإسلاميا وعالميا.

وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بالعمل على دراسة إمكانية إطلاق قنوات متخصصة في ميادين حماية الأسرة والطفولة والبيئة، وخدمة المجتمع، وذات محتوى نوعي قادر على المنافسة محليا وإقليميا.

موافقات الشورى

وكان المجلس قد أصدر قرارين تجاه التقارير السنوية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأعوام المالية 1440/1441هـ، 1441/1442هـ، وذلك عقب أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقريرين.

ووافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة قطر في مجال خدمات النقل الجوي، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 6/8/1438هـ، الموافق 2/5/2017م، بالصيغة المرافقة.

كما وافق المجلس في قرار آخر على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في مملكة البحرين بشأن تفعيل (الجواز الصحي) بين البلدين، وذلك عقب أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن المذكرة.

مطالبات الشورى من وزارة السياحة:

