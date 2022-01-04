شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة الفطرية: السماح بتصحيح أوضاع الصقور المجهولة حتى 4 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بأن فترة السماح بتصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر تبدأ من تاريخ 2022/01/04م إلى 2022/04/04م، على أن يتم تقديم الطلبات عبر خدمة إصدار شهادات الملكية في منصة فطري، وأن تتوافق الطلبات مع الاشتراطات والضوابط المحددة لذلك.

وأوضح أن ذلك يأتي تطبيقا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، ولإتاحة الفرصة الملاك الصقور مجهولة المصدر لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع النظام واللائحة، ولمساعدتهم والتسهيل عليهم في إصدار التراخيص أو الجوازات مستقبلا.