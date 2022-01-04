شكرا لقرائتكم خبر حسابات تويترية تعزز المحتوى الإعلامي الرقمي لملكية العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل حرص ملكية العلا على مبادراتها وبرامجها المتخصصة في إطار تحقيق رؤية العلا، أطلقت حسابات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للإسهام في التعريف بأدوار الهيئة، كما عززت المحتوى الإعلامي المتخصص في شؤون الآثار والفن والسينما.

وتسعى الهيئة إلى تعزيز معرفة الجمهور بكل المبادرات التي تعكس الاهتمام بمحافظة العلا، كونها إحدى أهم الوجهات السياحية الثقافية العالمية، وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لتحقيق الانسجام مع رؤية المملكة 2030، لتعكس ما تحظى به العلا من ثراء نوعي ليبرز مواقع التراث والطبيعة والإرث البشري، لتعزيز التنمية المستدامة، باستثمار كل المقومات المتاحة من أجل خلق روافد متنوعة.

وتوالت برامج ملكية العلا في إطلاق حسابات متخصصة عبر منصة «تويتر»، فأطلقت حساب إذاعة العلا في ديسمبر 2020 عبر مسمى @AlUlaFm، التي تسعى للتعريف بالمحافظة وتاريخها عبر الأثير، من خلال تردد مباشر داخل عبر الأثير وخارج محافظة العلا، عبر مواقعها الالكترونية لعدد من البرامج السمعية مع طاقم إذاعي يمتلك الحرفية، والذي يحتفي كذلك بكافة الفعاليات التي تشهدها العلا، وتشكل الإذاعة رافدا مهما للتعريف بالأرض والمكان والإنسان في المحافظة.

كذلك أطلقت في ديسمبر 2020 حساب المتحف الحي عبر مسمى @livingmuseum، والذي يتيح للجميع استكشاف العلا التي تسعى وفق المخطط له أن تكون أكبر متحف مفتوح في العالم، نظير ما تملكه من شواهد حية، وما تبرزه الإبداعات الإنسانية والتي جعلت العلا، صيغة حضارية وذات مستوى أخاذ للثقافة والتراث الطبيعي والسياحة البيئية، رافق هذا الحساب قصص حية من خلال التاريخ الذي تكتنزه بقصص شفهية وحية للباحثين والدارسين عن أعماق الحضارات في العلا.

إضافة إلى ذلك دشن في أكتوبر 2021 حساب فنون العلا عبر مسمى @ArtsAlUla، والذي يشكل الفصل الإبداعي الذي يجمع الفنون والثقافة ويعكس حالة الإبداع المعاش، من خلال تسليط الضوء على أبرز الأحداث الفنية والثقافية في العلا، ويحوي مرجعا للفنون التي تستضيفها المحافظة، ومنها جائرة العلا للتصميم، والتي تعكس التراث والطبيعة للتصاميم الاستثنائية المستوحاة من العلا وتاريخها.

وتعزز الهيئة من خلال هذه الحسابات رسالتها التي عبرت عنها من خلال حساباتها، وحساب استكشف العلا الذي أطلق في البدايات سبتمبر 2018، الذي يعزز مكانة العلا كوجهة جاذبة للمستثمرين والزوار، وتسليط الضوء على التنمية المستدامة، والتي تنعكس على جودة الحياة، إضافة إلى تطبيقات المدينة الذكية، والتي بدأت في تطبيق نماذج أولية لها مثل المركبة ذاتية القيادة.

أبرز أهداف المبادرات والبرامج:

