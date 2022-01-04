إيقاف 3 مقيمين سرقوا معدات ومولدات كهربائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 3 مقيمين سرقوا معدات ومولدات كهربائية. وأضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفرت عن القبض على 3 مقيمين من الجنسية السورية، سرقوا معدات ومولدات كهربائية وقواطع نحاسية من مواقع مشاريع ومبان تحت الإنشاء، وأوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.



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