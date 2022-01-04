إشادة بتطبيق الرياضة لأحكام لائحة التصرف بالعقارات

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جاء ذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء أمس، والقاضي بتطبيق وزارة الرياضة للأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة لها، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة.
وقال الفيصل «إن قرار مجلس الوزراء يعد نقلة نوعية، تسهم في صناعة المزيد من فرص الاستثمار لرياضة هذا الوطن الغالي، وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بالاقتصاد الرياضي ومساهمته الفعالة في استمرار نمو الناتج المحلي، وصولا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مما يساهم في نمو هذا القطاع الحيوي والمهم وتحفيز كافة شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة وزيادة الاهتمام بها».
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