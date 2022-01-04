شكرا لقرائتكم خبر «حديث الرواسي».. قصة مرسومة على الصخور تجسد قادة المملكة في «نبض الرياض» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسمت فنانة سعودية عبر مشاركتها في موسم الرياض لوحات لملوك المملكة على صخور مقتطعة من جبال طويق وأخرى من الجرانيت، لتعرض في منطقة «نبض الرياض» - إحدى مناطق الموسم الترفيهية - وتحمل عنوان «قصة حديث الرواسي».

وتضم اللوحات رسما لشخصية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وأبنائه الملوك من بعده: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبدالله - رحمهم الله -، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وتعرض الرسومات في ساحة الصفاة بمنطقة «نبض الرياض»، التي تحوي مجسمات فنية لفنانين محليين، وعروضا للرسم على الرمل، والرسم بمربع روبيك، وفن الشارع ثلاثي الأبعاد، وفن الجليتر، إلى جانب عروض جوالة محلية وعالمية، وعروض مسرحية وموسيقية.

وعن فكرة التنفيذ ذكرت الفنانة مها الكافي أنها استلهمتها من كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قال «نحن نأخذ من طويق القوة والإصرار والعزيمة»، مشيرة إلى أن طول كل لوحة 1.7م، ووزنها أكثر من طن ونصف الطن، وهي مقتطعة من جبال طويق ومن صخور الجرانيت من مناطق متعددة، شملت: الرياض والقصيم وحرة المدينة المنورة، وجنوب المملكة.

وتشمل فعاليات «نبض الرياض» عروضا باهرة لجميع أفراد الأسرة، إذ تبرز المنطقة الجانبين التاريخي والثقافي للمملكة، من خلال عروض مرئية تسرد القصص الثقافية والتاريخية منذ بداية تأسيس الدولة، ومحاكاتها على جدران قصر المصمك، إضافة إلى عروض فلكورية تجسد التقاليد والموروث الثقافي السعودي، وعروض ترفيهية وموسيقية.