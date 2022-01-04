قد تصل لـ5 آلاف.. مختص يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا والسيناريو المقبل في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشف مختصون في الشأن الصحي، عن احتمالية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الأيام المقبلة، مشيرين إلى أنها قد تصل إلى 5 آلاف حالة وذلك بسبب متحور «أوميكرون» سريع الانتشار.

وقال أستاذ علم الفيروسات المساعد، أحمد الشهري في تصريحات لقناة الإخبارية: «سنشهد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وهذا يعود لتسجيل الأرقام المسجلة حاليًا».

وأضاف: «ارتفاع الإصابات المتوقع بسبب نمط المتحور أوميكرون سريع الانتشار، وهو نفس السيناريو الذي تعيشه الولايات المتحدة وإيطاليا».

وتابع: «يجب المواظبة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، على نفس طريقة ما يحدث في المملكة المتحدة؛ حيث يساعد تطبيق الإجراءات الاحترازية في انخفاض الإصابات بفيروس كورونا».

وقال وزير الصحة فهد الجلاجل، إنه يرصد حاليًا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح وزير الصحة، عبر حسابه على تويتر، أن اللقاح أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض ودخول المستشفيات، وقلقنا على فئة لم تستكمل جرعاتها، فأغلب من في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين.

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