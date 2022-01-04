اخبار السعوديه

بالفيديو.. الزعاق يكشف عن مسميات السحب وأسباب تسميتها

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - كشف خبير الأرصاد الجوية، خالد الزعاق، عن مسميات السحب وأسباب التسمية، مشيرًا إلى أن العرب هم أول من اهتم بتلك المسميات.

وقال الزعاق للعربية: «لا يوجد أمة من الأمم اهتمت بتفاصيل الأحوال المناخية السحب والمطر والرعد، كحال الأمة العربية؛ حيث قسموا السحب إلى عدة أقسام».

وأضاف: «النشوء وهو السحاب المتقطع المتناثر، والنفيض وهو السحاب المنخفض ويسير مع حركة الرياح وسمي بذلك لأنه ينفض ما في جعبته من أمطار».

وتابع: «الرباب وهو السحاب الذي يسير تحت السحاب الأم، والركام وهو سحاب متراكم والذي على شكل دوائر، والمزن وهو سحاب منفرش ماطر».

وأتم: «العارض وهو السحاب الذي يملأ الأفق من جهة إلى جهة ثانية».

 

 

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الزعاق: 2022 تبدأ وتنتهي يوم السبت.. وهناك 4 حوادث ينتظرها العالم

بالفيديو.. لماذا تبتهج الحيوانات في نهاية جمادي الآخرة؟.. خالد الزعاق يجيب

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا