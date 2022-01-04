بالفيديو.. الزعاق يكشف عن مسميات السحب وأسباب تسميتها

الرياض - محمد عبدالله - كشف خبير الأرصاد الجوية، خالد الزعاق، عن مسميات السحب وأسباب التسمية، مشيرًا إلى أن العرب هم أول من اهتم بتلك المسميات.

وقال الزعاق للعربية: «لا يوجد أمة من الأمم اهتمت بتفاصيل الأحوال المناخية السحب والمطر والرعد، كحال الأمة العربية؛ حيث قسموا السحب إلى عدة أقسام».

وأضاف: «النشوء وهو السحاب المتقطع المتناثر، والنفيض وهو السحاب المنخفض ويسير مع حركة الرياح وسمي بذلك لأنه ينفض ما في جعبته من أمطار».

وتابع: «الرباب وهو السحاب الذي يسير تحت السحاب الأم، والركام وهو سحاب متراكم والذي على شكل دوائر، والمزن وهو سحاب منفرش ماطر».

وأتم: «العارض وهو السحاب الذي يملأ الأفق من جهة إلى جهة ثانية».

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