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مختص يتوقع ارتفاع إصابات كورونا في المملكة لـ5 آلاف حالة يوميًا ويحذر من فئة معينة

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الرياض - محمد عبدالله - توقع المختص في الشأن الصحي محمد السنان، ارتفاعا أكبر في عدد الإصابات ووصولها إلى 5 آلاف حالة يومية في المملكة خلال يومين.

وأضاف «السنان» خلال لقائه المذاع على «الإخبارية»، أن الارتفاع متوقع على مستوى العالم، وفي المملكة وذلك لأن المتحور أوميكرون سريع الانتشار، و«إن كان أقل شراسة».

وشدد على خطورة عدم الحصول على اللقاحات؛ لأن غير الحاصلين على اللقاح هم عرضة أكثر للإصابة وانتقال العدوى إليه، كما كل من تم تنويمهم بالعناية المركزة من غير المطعمين.

كان وزير الصحة فهد الجلاجل، قال: إنه يرصد حاليًا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس ، ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح وزير الصحة، أن اللقاح أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض ودخول المستشفيات، وقلقنا على فئة لم تستكمل جرعاتها، فأغلب من في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين.

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2585 إصابة و375 حالة تعافٍ وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

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