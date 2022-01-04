«البلديات» تكشف عن شروط نشاط التزيين النسائي والحلاقة الرجالية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن شروط نشاط التزيين النسائي والحلاقة الرجالية، وذلك للحفاظ على صحة المستفيدين والمستفيدات ومنع انتقال فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية عبر موقع «تويتر»، إنفوجرافًا يوضح اشتراطات نشاط الحلاقة الرجالية، والتي جاءت كالآتي:

الالتزام باستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.

منع استخدام المناشف والمراييل القماشية وتوفير الورقية ذات الجودة العالية بدلًا منها.

منع استخدام الشبة والتطهير واستخدام المسحة الطبية بدلًا منها.

الالتزام باستخدام أدوات الحلاقة المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، لسهولة تنظيفها.

منع القيام بالأعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه والرأس.

يجب استخراج شهادة صحية للعاملين تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.

وأوضحت أن الفئات المرتبطة بالنشاط هي: (محلات الحلاقة الرجالية، نشاط حلاقة الأطفال، المستفيدون، عامة الناس).

بينما جاءت أبرز الاشتراطات البلدية لنشاط التزيين النسائي كالآتي:

يمنع منعًا باتًا استخدام المستحضرات الكيميائية ذات الطبيعة الطبية وفق تصنيف الهيئة العامة للغذاء والدواء.

يمنع منعًا باتًا استخدام الإسفنج أو الفرش أو غيرها للزينة قبل تنظيفها وتعقيمها بين كل جلسة وأخرى.

مراعاة الخصوصية في تصميم المحل؛ لعدم رؤية من بالداخل.

يمنع منعًا باتًا وضع كاميرات للمراقبة الداخلية.

يجب استخراج شهادة صحية للعاملات تثبت سلامتهن من الأمراض المعدية.

موضحة أن الفئات المرتبطة؛ هي: (محلات التزيين النسائي، المستفيدات، العاملات).

وأشارت الوزارة إلى أهداف تلك الاشتراطات والتي جاءت كالآتي:

الحفاظ على صحة المستفيدين والعاملين.

منع انتقال العدوى.

رفع مستوى جودة الخدمات.

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