شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يطلع على إنجازات جمعية تيسير الزواج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء اليوم الثلاثاء، بمكتب سموّه بمقر المحافظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء فضيلة الشيخ ناصر بن محمد النعيم، ونائب الرئيس خالد بن سعود الصالح، وأمين الصندوق الأستاذ إبراهيم بن محمد الدوسري وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور مهنا الدلامي، والمهندس نبيه بن عبدالرحمن الشعيبي، والشيخ ماهر بن عيسى الحجي ومدير عام الجمعية الشيخ تركي بن عايض التركي.

واستمع سموّه لشرح عن إنجازات الجمعية ومشاريعها التي تم تحقيقها خلال العام الماضي ٢٠٢١م، كما اطلع سموّه على تقرير عن برامج الجمعية وأهدافها وعرض لمجمل إحصاءاتها

وأشاد سموّه بدور الجمعية وفريق العمل، مشجعاً بنتائجها المتميزة، وحثهم على الاستمرار في هذا العطاء والبذل في سبيل تحقيق أهداف الجمعية لخدمة المجتمع، وبالبرامج المحققة والمشاريع المطروحة يأتي على رأسها مشروع "وحدة التوفيق بين الزوجين" مؤكدًا على ضرورة الارتباط الوثيق بين محافظة الأحساء ودور الجمعية في هذا الشأن.

وفي ختام هذا اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية فضيلة الشيخ ناصر بن محمد النعيم الشكر والتقدير والعرفان لسموّه على حفاوة الاستقبال ، مؤكدًا على حرص الجمعية ومنسوبيها على ما يمثله هذا اللقاء في نفوس جميع منسوبي الجمعية وتأثيره بالاستمرار نحو تحقيق المزيد من المنجزات والأهداف التي تخدم هذا الوطن وأبنائه، وبما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تنتهجها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله الذي شرفت الجمعية بدعمه السخيّ والكريم لمشاريعها وبرامجها، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها وأمانها، تحت ظل قيادة حكيمة، ورؤية طامحة.