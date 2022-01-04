شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة» تحقق مع 641 متهماً في عدة قضايا خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر جمادى الأولى 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال (5518) جولة رقابية، والتحقيق مع (641) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (233) مواطناً ومقيماً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وأوضحت أن منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بجرائم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، اختلاس المال العام، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، لافتة إلى أن منهم موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وطالبت "نزاهة" بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.