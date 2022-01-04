وزير الخارجية: قلقون من التجاوزات الإيرانية خصوصًا في البرنامج النووي

الرياض - محمد عبدالله - عبّر وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق الرياض من التجاوزات الإيرانية خصوصًا في مجال برنامجها النووي.

وقال وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني بالعاصمة أثينا، إنه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز علاقتها السياسية والاقتصادية والدفاعية مع اليونان.

وتابع وزير الخارجية، أنه أكد لنظيره اليوناني أهمية التنسيق الإيجابي بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم.

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