بالصور.. مؤتمر دعاة اليمن يبحث مواجهة الإرهاب الحوثي الإيراني

الرياض - محمد عبدالله - افتتح وزير الشؤون الإسلامية، د.عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، ملتقى علماء ودعاة اليمن تحت عنوان: «اليمن والمملكة في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي الإيراني» وتنظّمه الوزارة ممثلة ببرنامج التواصل مع علماء اليمن بمقر الوزارة بالرياض.

ويأتي المؤتمر في إطار الجهود العلمية والدعوية التي يقدمها برنامج التواصل مع علماء اليمن؛ حيث شارك في مراسم الافتتاح للملتقى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر وجمع من العلماء والدعاة من مختلف مكونات الشعب اليمني.

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